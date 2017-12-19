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Горди Дуайер: «Блестящее начало помогло победить одного из сильнейших соперников в КХЛ»

19.12.2017 23:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал победу над СКА (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Конечно, это большая победа для нашей команды. Мы играли дисциплинированно, у нас было блестящее начало, что придало уверенности и помогло добиться победы над одним из сильнейших в КХЛ соперников. Эта победа должна и в будущем придать нам уверенности», – сказал Дуайер.

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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал победу над СКА (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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