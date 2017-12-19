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Олег Знарок: «Игроки СКА не восстановились после Кубка Первого канала и матчей олимпийской сборной»

19.12.2017 23:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер СКА Олег Знарок объяснил причины поражения от минского «Динамо» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Наверное, мы не восстановились после Кубка Первого канала и матчей олимпийской сборной.

В строю только один человек здесь оставался. В этом причина.

Но свой уровень должны были держать и в этой ситуации. Сейчас будет небольшая пауза, думаю, отдохнем.

А потом – тяжелый выезд», – заявил Знарок.

 
 
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Главный тренер СКА Олег Знарок объяснил причины поражения от минского «Динамо» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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