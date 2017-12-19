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КХЛ. Минское «Динамо» второй раз подряд обыграло СКА

19.12.2017 22:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» победило в Санкт-Петербурге СКА (3:2 Б).

Таким образом, «зубры» победили СКА второй раз подряд. До этого «Динамо» обыграло питерский клуб 3 января 2017 года (5:4). Игра прошла в Минске.

«Динамо» по буллитам прихлопнуло СКА!

 
Теги: Минск
 
 
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» победило в Санкт-Петербурге СКА (3:2 Б).

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