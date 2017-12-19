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Минское "Динамо" на выезде обыграло лидера чемпионата КХЛ питерский СКА по буллитам

19.12.2017 22:15 — Новости Спорта | БелТА  
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Минское "Динамо" на выезде обыграло лидера чемпионата КХЛ питерский СКА по буллитам
Во время матча. Фото ХК СКА

Хоккеисты минского "Динамо" победили лидера чемпионата КХЛ питерский СКА по буллитам

После паузы в календаре Континентальной хоккейной лиги и нескольких изменений в составе, минчане приехали в Санкт-Петербург отнюдь не в статусе фаворита. Однако подопечные Горди Дуайера продемонстрировали бойцовский характер и одержали трудовую победу.

Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 12801 зритель.

СКА: Коскинен (Шестеркин); Гавриков - Рундблад, Ковальчук - Дацюк - Калинин; Хафизуллин - Херсли, Гусев - Шипачев - Плотников; Яковлев - Белов, Широков -Коскиранта - Торесен; Галенюк - Зуб, Барабанов - Каблуков - Кетов.

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов), Граньяни - Денисов (к), Скилле - Хауден - Фонтэйн; Коробов - Осипов, Павлович - Ковыршин - Степанов; Хенкель - Лисовец, Лингле - Китаров - Парфеевец; Дрозд - Волков - Когалев; Знахаренко, Буйницкий.

Шайбы: 1:0 - Ковальчук (Рундблад, Калинин, 22.37). 1:1 - Скилле (Коробов, 28.18). 1:2 - Коробов (Парфеевец, Степанов, 50.14). 2:2 - Ковальчук (Дацюк, Барабанов, 56.36). 2:3 - Скилле (65.00, решающий буллит).

Броски: 32 - 39.

Штраф: 4 - 2.

В составе "зубров" дебютировал Максим Парфеевец, подписавший пробный контракт с командой. Минчане, несмотря на фаворитский статус хозяев, постарались с первых минут навязать свою игру. Перспективный момент для взятия ворот имел Куинтон Хауден. Опасно бросали Джастин Фонтэйн и Джек Скилле. Первое звено атаки "Динамо" ни в чем не уступало именитым игрокам в составе СКА.

Однако после перерыва, на 23-й минуте, Илья Ковальчук вовремя сыграл не перехвате шайбы и отправил ее в ворота - 1:0. Именитые Павел Дацюк и Илья Ковальчук продолжали остро атаковать, но на 29-й минуте питерцы не уследили за острым контрвыпадом Джека Скилле, который сделал цифры на табло равными - 1:1.

В середине третьего периода гости и вовсе неприятно удивили 12 тысяч болельщиков СКА на трибунах. Максим Парфеевец поборолся за шайбу, сделал передачу на Андрея Степанова, а форвард предоставил возможность защитнику Дмитрию Коробову нанести неотразимый бросок - 2:1. Удержать победный счет до конца третьего периода белорусской команде не удалось. Илья Ковальчук стал автором голевого дубля на 57-й минуте. Дополнительные пять минут матча победителя не выявили, а в серии буллитов удача улыбнулась "Динамо". Решающий бросок исполнил Джек Скилле, переигравший Микку Коскинена - 3:2.

Очередной матч в чемпионате КХЛ белорусская команда проведет 21 декабря на выезде против ярославского "Локомотива".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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