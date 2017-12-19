Во время матча. Фото ХК СКА

Хоккеисты минского "Динамо" победили лидера чемпионата КХЛ питерский СКА по буллитам

После паузы в календаре Континентальной хоккейной лиги и нескольких изменений в составе, минчане приехали в Санкт-Петербург отнюдь не в статусе фаворита. Однако подопечные Горди Дуайера продемонстрировали бойцовский характер и одержали трудовую победу.

Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 12801 зритель.

СКА: Коскинен (Шестеркин); Гавриков - Рундблад, Ковальчук - Дацюк - Калинин; Хафизуллин - Херсли, Гусев - Шипачев - Плотников; Яковлев - Белов, Широков -Коскиранта - Торесен; Галенюк - Зуб, Барабанов - Каблуков - Кетов.

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов), Граньяни - Денисов (к), Скилле - Хауден - Фонтэйн; Коробов - Осипов, Павлович - Ковыршин - Степанов; Хенкель - Лисовец, Лингле - Китаров - Парфеевец; Дрозд - Волков - Когалев; Знахаренко, Буйницкий.

Шайбы: 1:0 - Ковальчук (Рундблад, Калинин, 22.37). 1:1 - Скилле (Коробов, 28.18). 1:2 - Коробов (Парфеевец, Степанов, 50.14). 2:2 - Ковальчук (Дацюк, Барабанов, 56.36). 2:3 - Скилле (65.00, решающий буллит).

Броски: 32 - 39.

Штраф: 4 - 2.

В составе "зубров" дебютировал Максим Парфеевец, подписавший пробный контракт с командой. Минчане, несмотря на фаворитский статус хозяев, постарались с первых минут навязать свою игру. Перспективный момент для взятия ворот имел Куинтон Хауден. Опасно бросали Джастин Фонтэйн и Джек Скилле. Первое звено атаки "Динамо" ни в чем не уступало именитым игрокам в составе СКА.

Однако после перерыва, на 23-й минуте, Илья Ковальчук вовремя сыграл не перехвате шайбы и отправил ее в ворота - 1:0. Именитые Павел Дацюк и Илья Ковальчук продолжали остро атаковать, но на 29-й минуте питерцы не уследили за острым контрвыпадом Джека Скилле, который сделал цифры на табло равными - 1:1.

В середине третьего периода гости и вовсе неприятно удивили 12 тысяч болельщиков СКА на трибунах. Максим Парфеевец поборолся за шайбу, сделал передачу на Андрея Степанова, а форвард предоставил возможность защитнику Дмитрию Коробову нанести неотразимый бросок - 2:1. Удержать победный счет до конца третьего периода белорусской команде не удалось. Илья Ковальчук стал автором голевого дубля на 57-й минуте. Дополнительные пять минут матча победителя не выявили, а в серии буллитов удача улыбнулась "Динамо". Решающий бросок исполнил Джек Скилле, переигравший Микку Коскинена - 3:2.

Очередной матч в чемпионате КХЛ белорусская команда проведет 21 декабря на выезде против ярославского "Локомотива".-0-