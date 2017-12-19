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АПОЭЛ хочет на полгода арендовать Полякова

20.12.2017 00:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Кипрский АПОЭЛ хочет арендовать до конца сезона 26-летнего защитника БАТЭ Дениса Полякова, сообщает Goal.com.cy.

Ранее сообщалось, что речь идет о полноценном контракте, рассчитанном на 2,5 года.

В завершившемся сезоне Поляков сыграл за БАТЭ в чемпионате Беларуси 23 матча, в которых забил два гола.

 
 
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Кипрский АПОЭЛ хочет арендовать до конца сезона 26-летнего защитника БАТЭ Дениса Полякова, сообщает http://goal.philenews.com/.

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