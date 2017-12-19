АПОЭЛ хочет на полгода арендовать Полякова

Кипрский АПОЭЛ хочет арендовать до конца сезона 26-летнего защитника БАТЭ Дениса Полякова, сообщает Goal.com.cy .

Ранее сообщалось, что речь идет о полноценном контракте, рассчитанном на 2,5 года.

В завершившемся сезоне Поляков сыграл за БАТЭ в чемпионате Беларуси 23 матча, в которых забил два гола.