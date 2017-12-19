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АПОЭЛ хочет на полгода арендовать Полякова
20.12.2017 00:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кипрский АПОЭЛ хочет арендовать до конца сезона 26-летнего защитника БАТЭ Дениса Полякова, сообщает
Ранее сообщалось, что речь идет о полноценном контракте, рассчитанном на 2,5 года.
В завершившемся сезоне Поляков сыграл за БАТЭ в чемпионате Беларуси 23 матча, в которых забил два гола.
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Кипрский АПОЭЛ хочет арендовать до конца сезона 26-летнего защитника БАТЭ Дениса Полякова, сообщает http://goal.philenews.com/.
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