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Олимпийская чемпионка Менькова, которая лишена медали за допинг, баллотируется в депутаты

20.12.2017 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Могилевская городская избирательная комиссия зарегистрировала инициативную группу бывшей олимпийской чемпионки, лишенной медали за допинг, Оксаны Меньковой, сообщает БелаПАН.

Метательница молота Оксана Менькова, которая сейчас работает директором Могилевской городской СДЮШОР № 5, завоевала золотую медаль на летней олимпиаде в Пекине в 2008 году.

Однако в 2016 году решением Международного олимпийского комитета она была лишена награды в связи с употреблением запрещенных препаратов.

Перепроверка пекинской допинг-пробы показала наличие в организме спортсменки анаболических стероидов дегидрохлорметилтестостерона (туринабола) и оксандролона. Кроме того, положительный результат принесла и перепроверка допинг-пробы с Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, где Менькова заняла 7-е место (снова обнаружен дегидрохлорметилтестостерон (туринабол)).

Инициативная группа бывшей спортсменки собрала более 80 подписей за выдвижение ее кандидатом в депутаты Могилевского горсовета при необходимых 75.

 
 
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Могилевская городская избирательная комиссия зарегистрировала инициативную группу бывшей олимпийской чемпионки, лишенной медали за допинг, Оксаны Меньковой,...

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