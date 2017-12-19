Олимпийская чемпионка Менькова, которая лишена медали за допинг, баллотируется в депутаты

Могилевская городская избирательная комиссия зарегистрировала инициативную группу бывшей олимпийской чемпионки, лишенной медали за допинг, Оксаны Меньковой, сообщает БелаПАН .

Метательница молота Оксана Менькова, которая сейчас работает директором Могилевской городской СДЮШОР № 5, завоевала золотую медаль на летней олимпиаде в Пекине в 2008 году.

Однако в 2016 году решением Международного олимпийского комитета она была лишена награды в связи с употреблением запрещенных препаратов.

Перепроверка пекинской допинг-пробы показала наличие в организме спортсменки анаболических стероидов дегидрохлорметилтестостерона (туринабола) и оксандролона. Кроме того, положительный результат принесла и перепроверка допинг-пробы с Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, где Менькова заняла 7-е место (снова обнаружен дегидрохлорметилтестостерон (туринабол)).

Инициативная группа бывшей спортсменки собрала более 80 подписей за выдвижение ее кандидатом в депутаты Могилевского горсовета при необходимых 75.