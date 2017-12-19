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НБА. «Милуоки» нанес поражение «Кливленду», «Вашингтон» выиграл у «Нового Орлеана» и другие результаты

20.12.2017 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли три матча. «Вашингтон» взял верх над «Новым Орлеаном» (116:106).

«Милуоки» Янниса Адетокумбо нанес поражение одному из фаворитов сезона «Кливленду» (119:116).

НБА

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Сакраменто 95:101 (27:30, 30:18, 21:23, 17:30)
Дата проведения
20 декабря, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Статистика

Вашингтон – Новый Орлеан 116:106 (36:19, 25:36, 32:15, 23:36)
Дата проведения
20 декабря, 03.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Статистика

Милуоки – Кливленд 119:116 (30:34, 39:24, 29:25, 21:33)
Дата проведения
20 декабря, 04.00, «Bradley Center»
Онлайн матча Статистика

 

 
 
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