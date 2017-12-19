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НБА. «Милуоки» нанес поражение «Кливленду», «Вашингтон» выиграл у «Нового Орлеана» и другие результаты
20.12.2017 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли три матча. «Вашингтон» взял верх над «Новым Орлеаном» (116:106).
«Милуоки» Янниса Адетокумбо нанес поражение одному из фаворитов сезона
НБА
Регулярный чемпионат
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НБА. «Милуоки» нанес поражение «Кливленду», «Вашингтон» выиграл у «Нового Орлеана» и другие результаты
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли три матча.
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