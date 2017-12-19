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Франц Летяго: «Да, состав ДК АБФФ изменен. Каким образом? Ой, я не помню кого убрали, а кого оставили. Заменили всех»

20.12.2017 08:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Член исполкома АБФФ Франц Летяго рассказал о прошедшем вчера заседании, на котором БАТЭ был утвержден чемпионом Беларуси и были внесены изменения в состав КДК и комитета по этическим вопросам АБФФ.

– Как прошло голосование?

– Спокойно, посуду никто не бил. Но за всеми комментариями обращайтесь к Сергею Вагаршаковичу.

– Так он же ничего не комментирует.

– Ну что сказать? БАТЭ признали чемпионом. Я согласен с этим решением.

– Как распределились голоса членов исполкома?

– Без комментариев.

– Хорошо, а состав Дисциплинарного комитета изменился?

– Да, состав Дисциплинарного комитета изменен.

– Каким образом?

– Ой, я не помню кого убрали, а кого оставили. Заменили всех, – сказал Летяго.

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Член исполкома АБФФ Франц Летяго рассказал о прошедшем вчера заседании, на котором БАТЭ был утвержден чемпионом Беларуси и были внесены изменения в состав КДК и...

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