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Франц Летяго: «Да, состав ДК АБФФ изменен. Каким образом? Ой, я не помню кого убрали, а кого оставили. Заменили всех»
20.12.2017 08:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Член исполкома АБФФ Франц Летяго рассказал о прошедшем вчера заседании, на котором БАТЭ был утвержден чемпионом Беларуси и были внесены изменения в состав КДК и комитета по этическим вопросам АБФФ.
– Как прошло голосование?
– Спокойно, посуду никто не бил. Но за всеми комментариями обращайтесь к Сергею Вагаршаковичу.
– Так он же ничего не комментирует.
– Ну что сказать? БАТЭ признали чемпионом. Я согласен с этим решением.
– Как распределились голоса членов исполкома?
– Без комментариев.
– Хорошо, а состав Дисциплинарного комитета изменился?
– Да, состав Дисциплинарного комитета изменен.
– Каким образом?
– Ой, я не помню кого убрали, а кого оставили. Заменили всех, – сказал Летяго.
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Франц Летяго: «Да, состав ДК АБФФ изменен. Каким образом? Ой, я не помню кого убрали, а кого оставили. Заменили всех»
Член исполкома АБФФ Франц Летяго рассказал о прошедшем вчера заседании, на котором БАТЭ был утвержден чемпионом Беларуси и были внесены изменения в состав КДК и...
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