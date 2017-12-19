Владимир Брынзак: «Патриот – это не тот, кто сидит дома в вышиванке, кричит «Слава Украине» и пьет водку»

Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о старте сезона, о возможном пропуске этапа в Тюмени и о новой форме для украинской сборной.

О старте сезона

Первые старты показали, что вернулись сестры Семеренко. Нам и им было очень важно это понять, что они могут конкурировать с ведущими мировыми спортсменами.

За остальных я не переживал, не сомневался. У нас молодежь хорошая – резерв подрастает. Есть сочетание молодежи и опыта. Я думаю, этим составом мы сможем бороться за наивысшие места, включая олимпийские медали.

Раньше мы приезжали на соревнования мирового уровня и всегда ожидали ошибок соперников, чтобы что-то выиграть. Надо было, чтоб сильные спортсмены дали нам шанс.

Но сейчас мы достигли такого уровня, что с нами считаются. Соперники знают, что украинскую команду надо бояться, что она очень сильная.

Об этапе в Тюмени

Это сложное решение. Мы решили его отложить после Олимпиады, время еще есть. Наверное, поступил бы так – дать возможность спортсменам решить самим. Это зависит от турнирной ситуации, мы можем не поехать и потерять квоту.

Не хотелось бы, чтобы это было политическое решение. Все равно нам со спортсменами общаться, тем более, не считаю, что патриот – этот тот, кто сидит дома в вышиванке, кричит «Слава Украине» и пьет водку.

Патриот – это тот, кто выигрывает чемпионаты мира и чемпионаты Европы, представляя свою страну. Как это было в Сочи в 2014 году – мы тогда решили остаться и выиграть для того, чтобы показать, что есть такая нация, как Украина.

О форме для сборной Украины

Мы не влияем ни на дизайн, ни на цвет формы. Это определяет Adidas, которые одевает бесплатно нас, Россию, Германию и еще несколько стран.

Но это уже последний год, так как Adidas уходит из зимних видов спорта вообще. Так что получать экипировку будем от компании Peak, которая одевала олимпийскую сборную.

Сейчас они разрабатывают с нашим участием костюм для лыжного бега и до 23 декабря должны привезти первые образцы.

Уже там мы создали свой дизайн – светлоголубой с желтыми вставками на руках и ногах, плюс девчонки уже его немного поправили и будет так, как они хотят, – сказал Брынзак.

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