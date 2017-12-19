Менькова о решении стать депутатом: «Не помешает ли ситуация с допингом? Люди будут голосовать и смотреть, что и как мы будем делать»

Олимпийская чемпионка Олимпиады-2008 Оксана Менькова, которая была решена медали за допинг, прокомментировала свое решение баллотироваться в депутаты Могилевского горсовета.

Инициативная группа бывшей спортсменки собрала более 80 подписей за выдвижение ее кандидатом в депутаты Могилевского горсовета при необходимых 75.

– Ситуация с допингом? Я уже всем этим переболела и уже не хочу это комментировать.

– Не помешает ли это стать депутатом горсовета?

– Люди будут голосовать и смотреть, что и как мы будем делать. Я думаю, что, придя в нашу школу, люди увидят, что я немало за год сделала. Здесь будет конкуренция, и люди будут, видеть, за кого проголосовать. У каждого есть право выбора, и мы будем стараться решить какие-то проблемы, чтобы нашему городу было лучше.

Важно, чтобы весь город, и в первую очередь район «Техноприбор», где находится спортивная школа, был благоустроен. Если посмотреть на наш район со стороны, то он не совсем благоустроен. Мы хотим как-то помочь с дорогами, с детскими площадками. Вот что меня в принципе подтолкнуло к решению баллотироваться в депутаты, – заявила Менькова в интервью БелаПАН .