ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Менькова о решении стать депутатом: «Не помешает ли ситуация с допингом? Люди будут голосовать и смотреть, что и как мы будем делать»

20.12.2017 09:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Олимпийская чемпионка Олимпиады-2008 Оксана Менькова, которая была решена медали за допинг, прокомментировала свое решение баллотироваться в депутаты Могилевского горсовета.

Инициативная группа бывшей спортсменки собрала более 80 подписей за выдвижение ее кандидатом в депутаты Могилевского горсовета при необходимых 75.

– Ситуация с допингом? Я уже всем этим переболела и уже не хочу это комментировать.

– Не помешает ли это стать депутатом горсовета?

– Люди будут голосовать и смотреть, что и как мы будем делать. Я думаю, что, придя в нашу школу, люди увидят, что я немало за год сделала. Здесь будет конкуренция, и люди будут, видеть, за кого проголосовать. У каждого есть право выбора, и мы будем стараться решить какие-то проблемы, чтобы нашему городу было лучше.

Важно, чтобы весь город, и в первую очередь район «Техноприбор», где находится спортивная школа, был благоустроен. Если посмотреть на наш район со стороны, то он не совсем благоустроен. Мы хотим как-то помочь с дорогами, с детскими площадками. Вот что меня в принципе подтолкнуло к решению баллотироваться в депутаты, – заявила Менькова в интервью БелаПАН.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олимпийская чемпионка Олимпиады-2008 Оксана Менькова, которая была решена медали за допинг, прокомментировала свое решение баллотироваться в депутаты Могилевского...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Олимпийская чемпионка Менькова, которая лишена медали за допинг, баллотируется в депутаты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика