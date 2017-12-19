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SEHA-лига. БГК им. Мешкова в гостях у «Горенье»
20.12.2017 10:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
SEHA-лига
Горенье Словения – БГК им. Мешкова Беларусь
20 декабря, 20.00
Турнирное положение: Вардар – 30 очков (10 матчей), БГК им. Мешкова – 21 (10), Целе – 20 (10), Загреб – 19 (10), Татран – 16 (10), Горенье – 11 (8), Металург – 9 (10), Нексе – 6 (10), Динамо Панчево – 4 (9), Войводина – 3 (9).
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SEHA-лига Горенье Словения – БГК им.
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