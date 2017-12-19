ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

SEHA-лига. БГК им. Мешкова в гостях у «Горенье»

20.12.2017 10:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

SEHA-лига

Горенье Словения – БГК им. Мешкова Беларусь

20 декабря, 20.00

Турнирное положение: Вардар – 30 очков (10 матчей), БГК им. Мешкова – 21 (10), Целе – 20 (10), Загреб – 19 (10), Татран – 16 (10), Горенье – 11 (8), Металург – 9 (10), Нексе – 6 (10), Динамо Панчево – 4 (9), Войводина – 3 (9).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
SEHA-лига Горенье Словения – БГК им.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Денис Щербицкий: «Я не такой человек, который будет ходить и выпрашивать повышения зарплаты. Тем более сейчас»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика