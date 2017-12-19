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Кубок Германии. 1/8 финала. «Вердер» примет «Фрайбург», «Бавария» против «Боруссии» Д

20.12.2017 12:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Кубке Германии проходят игры 1/8 финала. Центральный матч – встреча «Баварии» и дортмундской «Боруссии».

«Шальке» сыграет с «Кельном». Менхенгладбахская «Боруссия» примет «Байер».

Кубок Германии

3-й раунд

Майнц – Штутгарт 3:1 (0:1, 3:0)
Дата проведения
19 декабря, 20.30, «Кофас-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 41 Гентнер, 1:1 – 62 Берггрен, 2:1 – 71 Диалло, 3:1 – 90 Сердар.
МайнцЦентнер, Хак, Бросински, Диалло, Baku (Берггрен, 57), Латца, Фрай, Квайсон (Муто, 57), Максим (Сердар, 80), Де Бласис, Хольтманн.
ШтутгартЦилер, Бек, Инсуа, Баумгартль, Аого (Гргич, 74), Озджан (Асано, 72), Аскасибар (Breier, 81), Брекало, Гентнер, Аколо, Каминьски.
Предупреждения:
Латца (38), Квайсон (53), Бек (70).
Падерборн – Ингольштадт-04 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
19 декабря, 20.30, «Парагон»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 56 Цолински.
ПадерборнРатайчак, Штродик, Херценбрух, Бедер, Цолински (Коллинз, 89), Антви-Аджей, Шонлау, Крауссе, Васси, Србены (Виммер, 90), Михель (Бертельс, 83).
Ингольштадт-04Нюланд, Матип, Треш (Кучке, 74), Левельс, Валь, Коэн, Пледль (Ляйпертц, 33), Моралес, Лекс (Киттель, 61), Лескано, Гаус.
Предупреждения:
Пледль (22), Гаус (39), Коэн (41), Бедер (66), Киттель (67), Крауссе (90).
Нюрнберг – Вольфсбург 0:2 (0:0, 0:0, 0:1)
Дата проведения
19 декабря, 22.45, «Изи-Кредит-Штадион»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 96 Удуохай, 0:2 – 118 Дидави.
НюрнбергБредлов, Марграйттер, Левен (Вернер, 82), Ляйбольд, Эвертон, Эррас (Каммербауэр, 105), Мевальд, Салли (Гисласон, 90), Беренс, Валентини, Исхак (Тойхерт, 116).
ВольфсбургГрюн, Удуохай, Тиссеран, Виллиам, Брума, Нтеп (Дидави, 65), Арнольд, Гилавоги, Малли (Юнг, 120), Димата (Герхардт, 103), Гомес (Ориги, 75).
Предупреждения:
Тиссеран (64), Беренс (104), Ориги (112).
Шальке-04 – Кельн 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
19 декабря, 22.45, «Фелтинс-Арена»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 63 Майер.
Шальке-04Фэрманн, Налдо, Керер (Стамбули, 46), Настасич, Очипка, Майер, Калиджури, Шопф (Маккенни, 79), Харит, Бургшталлер, Ди Санто (Эмболо, 75).
КельнХорн, Ольковски (Клеменс, 39), Хорн, Хорхе Мере, Клюнтер (Хегер, 70), Фюрлих (Goden, 71), Озджан, Соренсен, Леманн, Хайнц, Йойич.
Предупреждения:
Керер (44), Леманн (48), Йойич (56), Хорхе Мере (79).
Вердер – Фрайбург
Дата проведения
20 декабря, 20.30, «Везерштадион»
превью матча онлайн статистика
Боруссия М – Байер
Дата проведения
20 декабря, 20.30, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Хайденхайм – Айнтрахт Ф
Дата проведения
20 декабря, 22.45, «Фойт-Арена»
превью матча онлайн статистика
Бавария – Боруссия Д
Дата проведения
20 декабря, 22.45, «Альянц-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

 
 
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