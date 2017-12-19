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Кубок Германии. 1/8 финала. «Вердер» примет «Фрайбург», «Бавария» против «Боруссии» Д
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В Кубке Германии проходят игры 1/8 финала. Центральный матч – встреча «Баварии» и дортмундской «Боруссии».
«Шальке» сыграет с «Кельном». Менхенгладбахская «Боруссия» примет «Байер».
Кубок Германии
3-й раунд
- Дата проведения
-
19 декабря, 20.30, «Кофас-Арена»
- Голы:
-
0:1 –
41 Гентнер,
1:1 –
62 Берггрен,
2:1 –
71 Диалло,
3:1 –
90 Сердар.
Майнц –
Центнер, Хак, Бросински, Диалло, Baku (Берггрен, 57), Латца, Фрай, Квайсон (Муто, 57), Максим (Сердар, 80), Де Бласис, Хольтманн.
Штутгарт –
Цилер, Бек, Инсуа, Баумгартль, Аого (Гргич, 74), Озджан (Асано, 72), Аскасибар (Breier, 81), Брекало, Гентнер, Аколо, Каминьски.
- Предупреждения:
-
Латца
(38), Квайсон
(53), Бек
(70).
- Дата проведения
-
19 декабря, 20.30, «Парагон»
- Гол:
-
1:0 –
56 Цолински.
Падерборн –
Ратайчак, Штродик, Херценбрух, Бедер, Цолински (Коллинз, 89), Антви-Аджей, Шонлау, Крауссе, Васси, Србены (Виммер, 90), Михель (Бертельс, 83).
Ингольштадт-04 –
Нюланд, Матип, Треш (Кучке, 74), Левельс, Валь, Коэн, Пледль (Ляйпертц, 33), Моралес, Лекс (Киттель, 61), Лескано, Гаус.
- Предупреждения:
-
Пледль
(22), Гаус
(39), Коэн
(41), Бедер
(66), Киттель
(67), Крауссе
(90).
- Дата проведения
-
19 декабря, 22.45, «Изи-Кредит-Штадион»
- Голы:
-
0:1 –
96 Удуохай,
0:2 –
118 Дидави.
Нюрнберг –
Бредлов, Марграйттер, Левен (Вернер, 82), Ляйбольд, Эвертон, Эррас (Каммербауэр, 105), Мевальд, Салли (Гисласон, 90), Беренс, Валентини, Исхак (Тойхерт, 116).
Вольфсбург –
Грюн, Удуохай, Тиссеран, Виллиам, Брума, Нтеп (Дидави, 65), Арнольд, Гилавоги, Малли (Юнг, 120), Димата (Герхардт, 103), Гомес (Ориги, 75).
- Предупреждения:
-
Тиссеран
(64), Беренс
(104), Ориги
(112).
- Дата проведения
-
19 декабря, 22.45, «Фелтинс-Арена»
- Гол:
-
1:0 –
63 Майер.
Шальке-04 –
Фэрманн, Налдо, Керер (Стамбули, 46), Настасич, Очипка, Майер, Калиджури, Шопф (Маккенни, 79), Харит, Бургшталлер, Ди Санто (Эмболо, 75).
Кельн –
Хорн, Ольковски (Клеменс, 39), Хорн, Хорхе Мере, Клюнтер (Хегер, 70), Фюрлих (Goden, 71), Озджан, Соренсен, Леманн, Хайнц, Йойич.
- Предупреждения:
-
Керер
(44), Леманн
(48), Йойич
(56), Хорхе Мере
(79).
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В Кубке Германии проходят игры 1/8 финала.
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