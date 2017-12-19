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МОК представил логотип «Олимпийских атлетов из России» для Пхенчхана-2018

20.12.2017 16:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Международный олимпийский комитет (МОК) представил логотип «Олимпийских атлетов из России».

Напомним, что под таким наименованием российские спортсмены будут выступать в Пхенчхане-2018.

Логотип будет размещен на форме спортсменов вместо герба России, логотипа ОКР и флага России.

Цвет логотипа менять будет нельзя.


 
 
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Международный олимпийский комитет (МОК) представил логотип «Олимпийских атлетов из России».

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