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МОК представил логотип «Олимпийских атлетов из России» для Пхенчхана-2018
20.12.2017 16:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Международный олимпийский комитет (МОК) представил логотип «Олимпийских атлетов из России».
Напомним, что под таким наименованием российские спортсмены будут выступать в Пхенчхане-2018.
Логотип будет размещен на форме спортсменов вместо герба России, логотипа ОКР и флага России.
Цвет логотипа менять будет нельзя.
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Международный олимпийский комитет (МОК) представил логотип «Олимпийских атлетов из России».
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