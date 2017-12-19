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Быть болельщиком минского «Динамо» очень дешево. Согласно индексу расходов фанатов в КХЛ

20.12.2017 16:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Спортивная редакция «БИЗНЕС Online» рассчитала индекс расходов болельщиков (FCI) всех клубов КХЛ. Он учитывает стоимость билетов, парковочного места, бокала пива, полулитровой бутылки газировки, хот-дога или другой выпечки, пиццы, шарфа и кепки и домашней «джерси».

Согласно рейтингу, минское «Динамо» является одним из самых дешевых для болельщиков клубов. FCI ниже – только у «Нефтехимика» из Нижнекамска.

Самыми дорогими клубами КХЛ стали рижское «Динамо», «Куньлунь» и СКА.

Отметим, авторам рейтинга не удалось получить данные по «Словану», «Йокериту», «Северстали» и «Трактору».

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Спортивная редакция «БИЗНЕС Online» рассчитала индекс расходов болельщиков (FCI) всех клубов КХЛ.

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