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Василючек продлил контракт с «Неманом» и проведет следующий сезон в аренде в «Городее»
20.12.2017 16:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Контракт с
Новое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца декабря 2019 года.
В следующем сезоне голкипер на правах аренды продолжит выступать за «Городею».
В сезоне 2017 года Василючек сыграл за «сахарных» 13 матчей (1170 минут игрового времени). В пяти из них вратарь мячей не пропускал. Подробную статистику 23-летнего футболиста смотрите
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Контракт с «Неманом» продлил Владислав Василючек.
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