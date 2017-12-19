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Василючек продлил контракт с «Неманом» и проведет следующий сезон в аренде в «Городее»

20.12.2017 16:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Контракт с «Неманом» продлил Владислав Василючек.

Новое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца декабря 2019 года.

В следующем сезоне голкипер на правах аренды продолжит выступать за «Городею».

В сезоне 2017 года Василючек сыграл за «сахарных» 13 матчей (1170 минут игрового времени). В пяти из них вратарь мячей не пропускал. Подробную статистику 23-летнего футболиста смотрите здесь.

 
 
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