Василючек продлил контракт с «Неманом» и проведет следующий сезон в аренде в «Городее»

Контракт с продлил Владислав Василючек.

Новое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца декабря 2019 года.

В следующем сезоне голкипер на правах аренды продолжит выступать за «Городею».

В сезоне 2017 года Василючек сыграл за «сахарных» 13 матчей (1170 минут игрового времени). В пяти из них вратарь мячей не пропускал. Подробную статистику 23-летнего футболиста смотрите здесь.