﻿ НБА. «Хьюстон» против «Лейкерс», «Оклахома-Сити» сыграет с «Ютой» и другие матчи. 21.by
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НБА. «Хьюстон» против «Лейкерс», «Оклахома-Сити» сыграет с «Ютой» и другие матчи

20.12.2017 23:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут двенадцать матчей. «Хьюстон» попытается продлить победную серию в игре с принципиальным соперником «Лейкерс».

В Оклахома-Сити сойдутся ведущие борьбу за место в плей-офф «Тандер» и «Джаз».

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Торонто 111:129 (26:22, 21:41, 32:36, 32:30)
Дата проведения
21 декабря, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
Онлайн матча Статистика

Бостон – Майами 89:90 (24:15, 20:21, 15:26, 30:28)
Дата проведения
21 декабря, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча Статистика

Атланта – Индиана 95:105 (27:28, 24:25, 20:25, 24:27)
Дата проведения
21 декабря, 03.30, «Philips Arena»
Онлайн матча Статистика

Бруклин – Сакраменто 99:104 (20:36, 28:28, 27:22, 24:18)
Дата проведения
21 декабря, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча Статистика

Хьюстон – Лейкерс 100:106 (4 четверть)
Дата проведения
21 декабря, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Превью

Чикаго – Орландо 112:89 (4 четверть)
Дата проведения
21 декабря, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Превью

Оклахома-Сити – Юта 96:68 (4 четверть)
Дата проведения
21 декабря, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча Превью

Даллас – Детройт 78:63 (3 четверть)
Дата проведения
21 декабря, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Превью

Денвер – Миннесота 52:50 (2 четверть)
Дата проведения
21 декабря, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Превью

Портленд – Сан-Антонио
Дата проведения
21 декабря, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча Превью

Голден Стэйт – Мемфис
Дата проведения
21 декабря, 06.30, «Oracle Arena»
Онлайн матча Превью

Клипперс – Финикс
Дата проведения
21 декабря, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика НБА

Таблица НБА

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут двенадцать матчей.

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