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НБА. «Хьюстон» против «Лейкерс», «Оклахома-Сити» сыграет с «Ютой» и другие матчи
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут двенадцать матчей. «Хьюстон» попытается продлить победную серию в игре с принципиальным соперником «Лейкерс».
В Оклахома-Сити сойдутся ведущие борьбу за место в плей-офф «Тандер» и «Джаз».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Статистика НБА
Таблица НБА
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут двенадцать матчей.
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