Олег Хмыль: «Это Кубок имени моего друга. Да и для города давно не было таких побед»

Главный тренер «Гомеля» Олег Хмыль поделился эмоциями и мыслями после победы в Кубке Салея.

– Хорошая боевая игра, очень нервная, сами слышите по моему охрипшему голосу. Очень приятно, что в такой ситуации выиграли на площадке соперника, выстояли в меньшинстве при большом количестве неоправданных удалений. Здорово сыграл вратарь, оборона ему помогала, подчищала. Вовремя сравняли счет, а в послематчевых бросках проявили мастерство как полевые игроки, так и, опять же, наш голкипер. Очень приятно, я горжусь своими ребятами!

- Эта победа придаст уверенности для дальнейших успехов в этом сезоне?

– Я надеюсь, что команда поверит в себя, хотя мы всегда верили в ребят, даже когда что-то не получалось. Думаю, этот трофей придаст нам еще больше уверенности.

- Гол в конце периода в ваши ворота – потеря концентрации?

– Это недоработка, всегда подчеркиваю, что нужно внимательно играть в последние минуты, даже в ущерб атаке. Получать за 20 секунд до конца периода шайбу – это непозволительно, наверное, сказался накал поединка. Хоккеисты не так часто играют в финальных играх, это тоже определенный опыт.

- Сегодня вы поменяли местами Семочкина и Сусло, довольны ли этой ротацией в сегодняшнем матче?

– Результат на табло, значит, все, что сделали – правильно.

- Во втором периоде вы заработали четыре удаления…

– Глупейшие удаления. В перерыве сказали: если будете так играть, ничего мы не выиграем. Две потери в средней зоне – два удаления, ненужная блокировка – удаление. Глупые удаления без вопросов.

- Во втором перерыве пришлось повысить голос на подопечных или, наоборот, пытались их успокоить?

– В этот раз пришлось успокоить. Было много удалений, эмоций, мы нервничали, они нервничали, потому не все получалось. Оставалось 20 минут при счете 1:2, времени было достаточно, потому спокойно поговорили и вышли дальше играть.

- Почему в третьем периоде не выходил Соломонов?

– Мы перешли на игру в три звена, нужно было ломать игру.

- Для «Гомеля» это первый титул за пять лет, приятно?

– Любому тренеру приятно выиграть титул, к тому же это Кубок имени моего друга, Руслана Салея. Да и для города давно не было таких побед, – сказал Хмыль.