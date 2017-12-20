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В 1/2 финала Кубка английской лиги «Арсенал» сыграет с «Челси», «Ман Сити» – с «Бристолем»
21.12.2017 01:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Прошла жеребьевка полуфиналов Кубка английской лиги-2017/18.
«Манчестер Сити» – «Бристоль Сити»
Матчи пройдут 8 и 22 января. Команды, которые указаны первыми, сперва сыграют дома.
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Прошла жеребьевка полуфиналов Кубка английской лиги-2017/18.
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