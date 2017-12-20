Ибрагимович забил первый гол за 255 дней

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович отличился в матче 1/4 финала Кубка английской лиги с «Бристоль Сити» (1:2).

Это первый гол 36-летнего шведа в сезоне и за последние 255 дней. Последний раз Ибрагимович забивал 9 апреля в матче АПЛ с «Сандерлендом» (3:0).