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Ибрагимович забил первый гол за 255 дней

21.12.2017 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович отличился в матче 1/4 финала Кубка английской лиги с «Бристоль Сити» (1:2).

Это первый гол 36-летнего шведа в сезоне и за последние 255 дней. Последний раз Ибрагимович забивал 9 апреля в матче АПЛ с «Сандерлендом» (3:0).

 
 
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович отличился в матче 1/4 финала Кубка английской лиги с «Бристоль Сити» (1:2).

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