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Юрген Клопп: «Ливерпуль» должен был вести 3:0, 4:0 или даже 5:0 к тому моменту, как пропустил первый гол»
23.12.2017 03:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от матча 19-го тура АПЛ с «Арсеналом» (3:3).
«Ливерпуль» вел 2:0, затем «Арсенал» за несколько минут сделал счет 3:2, после чего мерсисайдцы сумели сравнять счет.
«Трудно это объяснить, мы должны были вести 3:0, 4:0 или даже 5:0 к тому моменту, как пропустили первый гол. Ощущения очень странные.
Очко на выезде против «Арсенала» – хороший результат для большинства команд в мире, но сейчас ощущения не самые приятные.
Мы допускали ошибки в атаке и обороне, но довольно трудно выиграть у «Арсенала» дома 6:3 или вроде того. Мы не использовали все свои моменты, но трех голов должно было хватить. «Арсенал» постоянно был вне игры, за исключением 10 минут», – заявил Клопп.
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Юрген Клопп: «Ливерпуль» должен был вести 3:0, 4:0 или даже 5:0 к тому моменту, как пропустил первый гол»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от матча 19-го тура АПЛ с «Арсеналом» (3:3).
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