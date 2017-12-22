Юрген Клопп: «Ливерпуль» должен был вести 3:0, 4:0 или даже 5:0 к тому моменту, как пропустил первый гол»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от матча 19-го тура АПЛ с «Арсеналом» (3:3).

«Ливерпуль» вел 2:0, затем «Арсенал» за несколько минут сделал счет 3:2, после чего мерсисайдцы сумели сравнять счет.

«Трудно это объяснить, мы должны были вести 3:0, 4:0 или даже 5:0 к тому моменту, как пропустили первый гол. Ощущения очень странные.

Очко на выезде против «Арсенала» – хороший результат для большинства команд в мире, но сейчас ощущения не самые приятные.

Мы допускали ошибки в атаке и обороне, но довольно трудно выиграть у «Арсенала» дома 6:3 или вроде того. Мы не использовали все свои моменты, но трех голов должно было хватить. «Арсенал» постоянно был вне игры, за исключением 10 минут», – заявил Клопп.