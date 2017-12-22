Арсен Венгер: «Расстроен, что не удалось победить, но именно такие матчи хочется видеть в премьер-лиге»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о матче 19-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (3:3).

«В первом тайме мы были скованы страхом и играли не на своем уровне. Во втором – на своем. Это была невероятная игра. Я расстроен, что не удалось победить, но именно такие матчи хочется видеть в премьер-лиге.

Положительный момент в том, что мы не сдались. Команда продемонстрировала фантастический характер. В этом отношении я горд за игроков, они показали, что психологически сильны. Мы можем отыгрываться. Но хочется, чтобы команда осознала: надо начинать играть с первых минут.

Футболисты знали, что «Ливерпуль» в атаке действует очень быстро. Когда настраиваешь игроков на матч, хочешь, чтобы они были готовы, но из-за этого порой создается слишком опасный образ соперника.

Также стоит отдать должное созидательному футболу. Если нет ударов по воротам, защита выглядит здорово, но это не то, на что хотят посмотреть зрители», – отметил Венгер.