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Арсен Венгер: «Расстроен, что не удалось победить, но именно такие матчи хочется видеть в премьер-лиге»

23.12.2017 03:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о матче 19-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (3:3).

«В первом тайме мы были скованы страхом и играли не на своем уровне. Во втором – на своем. Это была невероятная игра. Я расстроен, что не удалось победить, но именно такие матчи хочется видеть в премьер-лиге.

Положительный момент в том, что мы не сдались. Команда продемонстрировала фантастический характер. В этом отношении я горд за игроков, они показали, что психологически сильны. Мы можем отыгрываться. Но хочется, чтобы команда осознала: надо начинать играть с первых минут.

Футболисты знали, что «Ливерпуль» в атаке действует очень быстро. Когда настраиваешь игроков на матч, хочешь, чтобы они были готовы, но из-за этого порой создается слишком опасный образ соперника.

Также стоит отдать должное созидательному футболу. Если нет ударов по воротам, защита выглядит здорово, но это не то, на что хотят посмотреть зрители», – отметил Венгер.

 
 
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о матче 19-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (3:3).

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