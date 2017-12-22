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Чемпионат Испании. «Реал» сыграет с «Барселоной»
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В 17-м туре примеры состоится центральный матч всего первого круга. «Реал» примет «Барселону».
«Реал Сосьедад» дома разобрался с «Севильей» (3:1). «Эспаньол» примет «Атлетико». «Валенсия» сыграет с «Вильярреалом».
Чемпионат Испании
17-й тур
- Дата проведения
-
23 декабря, 20.30, «Риасор»
- Дата проведения
-
19 декабря, 23.30, «Сьюдад де Валенсия»
Леванте –
Оласабаль, Кабако, Луна, Педро Лопес (Иви Лопес, 74), Постиго, Лукич (Барди, 57), Лерма, Моралес, Кампанья (Нано, 76), Джейсон, Унал.
Леганес –
Куэльяр, дос Сантос, Рико, Сальдуа, Муньос, Гумбау, Перес, Эрасо, Эль-Жар (Рауль Гарсия, 82), Амрабат, Бовю (Герреро, 86).
- Предупреждения:
-
дос Сантос
(23), Лерма
(35), Кампанья
(50), Гумбау
(61), Амрабат
(63), Сальдуа
(69), Барди
(77), Бовю
(80), Моралес
(90), Кабако
(90).
- Удаления:
-
Амрабат
(68), Кампанья
(90).
- Дата проведения
-
20 декабря, 21.30, «Альфонсо Перес»
- Голы:
-
1:0 –
6 Кала,
2:0 –
15 Дьедиу.
Хетафе –
Гуаита, Суарес, Кала, Даконам, Антунеш, Портильо (Монтеро, 90), Мора, Фажр, Дьедиу (Ласен, 78), Анхель, Молина (Сибасаки, 61).
Лас-Пальмас –
Лисоаин, Маседо (Симон, 21), Химо Наварро, Бигас, Кастельяно, Аквилани, Кастельяно (Момо, 87), Виера, Таннане (Толедо, 71), Кальери, Реми.
- Предупреждения:
-
Суарес
(21), Антунеш
(56), Кала
(60), Симон
(68).
- Дата проведения
-
20 декабря, 23.30, «Аноэта»
- Голы:
-
1:0 –
17 Мартинес,
1:1 –
44 Бен-Йеддер,
2:1 –
76 Субельдия,
3:1 –
90 Вела.
Реал Сосьедад –
Рульи, Одриосола, Льоренте, Навас, Мартинес, Сурутуса (Субельдия, 76), Ильярраменди, Прието, Каналес (Вела, 78), Виллиан Жозе, Янузай (Ойарсабаль, 60).
Севилья –
Сория, Коршья (Нолито, 81), Гайс, Кьер, Эскудеро, Банега, Писарро, Крон-Дели (Муриэль, 81), Гансо (Васкес, 64), Сарабия, Бен-Йеддер.
- Предупреждения:
-
Бен-Йеддер
(39), Писарро
(51), Коршья
(57), Навас
(68), Васкес
(86), Кьер
(87).
- Дата проведения
-
21 декабря, 21.30, «Мунисипаль де Ипуруа»
- Голы:
-
1:0 –
1 Инуи,
2:0 –
10 Шарлес,
2:1 –
26 Тимор,
3:1 –
54 Инуи,
4:1 –
90 Жордан.
Эйбар –
Дмитрович, Капа, Паулу Оливейра, Арбилья, Хосе Анхель, Бебе (Пенья, 73), Жордан, Дани Гарсия, Инуи, Кике (Энрик, 79), Шарлес (Эскаланте, 84).
Жирона –
Буну, Рамальо, Эспиноса, Хуанпе, Маффео (Адай, 58), Алейш Гарсия, Тимор, Мохика, Порту (Дуглас Луис, 71), Гарсия (Кайоде, 58), Стуани.
- Предупреждения:
-
Тимор
(13), Дани Гарсия
(25), Маффео
(30).
- Дата проведения
-
21 декабря, 23.30, «Мендисорроса»
- Гол:
-
1:0 –
60 Мунир.
Алавес –
Пачеко, Агиррегабириа, Руано, Марипан, Дуарте, Ману Гарсия, Пина, Ибаи Гомес, Бурги (Кркич, 76), Педраса (Мубарак, 89), Мунир (Сантос, 83).
Малага –
Роберто, Эрнандес, Бесс, Микел, Диего Гонсалес (Рикка, 56), Онтиверос, Кузманович (Мула, 76), Ресио, Чори Кастро, Пеньяранда (Бастон, 65), Ролан.
- Предупреждения:
-
Ману Гарсия
(20), Эрнандес
(28), Дуарте
(28), Онтиверос
(28), Микел
(56), Бурги
(57), Ресио
(70).
- Дата проведения
-
22 декабря, 21.30, «Бенито Вильямарин»
- Голы:
-
0:1 –
36, пенальти Рауль Гарсия,
0:2 –
85, автогол Феддаль.
Бетис –
Адан, Барраган (Матиас Науэль, 84), Манди, Феддаль, Дурмиси, Фабиан Руис, Амат, Санчес, Камараса (Будебуз, 71), Тельо (Грасия, 84), Леон.
Атлетик –
Яго Эррерин, Иньиго Лекуэ, Нуньес, Лапорт, Саборит, Итурраспе, Микель Рико, Де Маркос, Рауль Гарсия (Беньят, 84), Сусаета (Кордоба, 90), Иньяки Уильямс (Адурис, 71).
- Предупреждения:
-
Нуньес
(15), Саборит
(17), Санчес
(78).
- Удаление:
-
Амат
(34).
- Дата проведения
-
22 декабря, 23.30, «Корнелья Эль Прат»
- Гол:
-
1:0 –
88 Гарсия.
Эспаньол –
Лопес, Лопес, Дуарте, Эрмосо, Кариколь, Дардер (Гранеро, 86), Хави Фуэго, Лопес Сильва, Баптистао (Пьятти, 72), Морено, Гарсия.
Атлетико –
Облак, Врсалько, Савич, Годин, Филипе Луис, Парти (Корреа, 63), Габи (Фернандес, 85), Сауль, Коке, Торрес (Гамейро, 70), Гризманн.
- Предупреждения:
-
Сауль
(51), Коке
(73), Лопес
(82), Габи
(83), Врсалько
(89), Лопес
(90), Фернандес
(90).
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В 17-м туре примеры состоится центральный матч всего первого круга.
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