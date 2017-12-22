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Дарья Блашко: «Не буду выступать за Беларусь, какие бы условия ни предлагала федерация биатлона»
23.12.2017 15:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Биатлонистка Дарья Блашко заявила, что не собирается выступать за сборную Беларуси ни при каких условиях.
Напомним, Блашко, ранее выступавшая за Беларусь, в этом году получила украинский паспорт.
– Насколько я знаю, в Беларуси во мне не видели перспективу. Всегда считали исключительно тихоходом без шансов на прогресс в скорости в будущем. Также Белорусская федерация биатлона ищет и отбирает спортсменов по показателю МПК — максимальному потреблению кислорода. Я тестировала этот показатель в Рамзау два года назад после чемпионата мира в «Раубичах», когда была выхолощена физически и эмоционально.
Тогда из-за головокружения закончила тестирование досрочно. Соответственно, показатель оказался низким. А в федерации почему-то взяли его за основу. Дальнейшие тестирования выдавали более высокие данные. Конечно, не супервысокий показатель, но такой, с которым можно демонстрировать достойные результаты.
— Вам предлагали присоединиться к основной команде во время прошлогодней предсезонки. Почему отказались?
— Я была не готова находиться в национальной команде, потому что физически просто не потянула бы те нагрузки. Молодой организм должен получать адекватные, планомерные нагрузки, а не постоянно сменяющиеся методики подготовки.
— Какие попытки предпринимала Белорусская федерация биатлона, чтобы оставить вас в сборной?
— Представители федерации разговаривали с Владимиром Анатольевичем Махлаевым (тренер Блашко – прим.) во время соревнований в Шушене. Со мной впервые завели разговор на тему обратного перехода в конце ноября. Спрашивали, смогу ли я появиться в федерации после восьмого декабря, чтобы разъяснить причину перехода. Федерация начала переговоры только сейчас, хотя я четко заявила еще в конце июня, что буду выступать за Украину.
— Допускаете вариант, что еще будете выступать за Беларусь?
— Нет, какие бы условия мне ни предлагали. После двух лет работы с Белорусской федерацией биатлона уже сложно поверить в чудо. В Украине я вижу перспективы. Здесь в меня верят, и я не могу подвести этих людей, – рассказала Блашко.
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Биатлонистка Дарья Блашко заявила, что не собирается выступать за сборную Беларуси ни при каких условиях.
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