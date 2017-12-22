Дарья Блашко: «Не буду выступать за Беларусь, какие бы условия ни предлагала федерация биатлона»

Биатлонистка Дарья Блашко заявила, что не собирается выступать за сборную Беларуси ни при каких условиях.

Напомним, Блашко, ранее выступавшая за Беларусь, в этом году получила украинский паспорт.

– Насколько я знаю, в Беларуси во мне не видели перспективу. Всегда считали исключительно тихоходом без шансов на прогресс в скорости в будущем. Также Белорусская федерация биатлона ищет и отбирает спортсменов по показателю МПК — максимальному потреблению кислорода. Я тестировала этот показатель в Рамзау два года назад после чемпионата мира в «Раубичах», когда была выхолощена физически и эмоционально.

Тогда из-за головокружения закончила тестирование досрочно. Соответственно, показатель оказался низким. А в федерации почему-то взяли его за основу. Дальнейшие тестирования выдавали более высокие данные. Конечно, не супервысокий показатель, но такой, с которым можно демонстрировать достойные результаты.

— Вам предлагали присоединиться к основной команде во время прошлогодней предсезонки. Почему отказались?

— Я была не готова находиться в национальной команде, потому что физически просто не потянула бы те нагрузки. Молодой организм должен получать адекватные, планомерные нагрузки, а не постоянно сменяющиеся методики подготовки.

— Какие попытки предпринимала Белорусская федерация биатлона, чтобы оставить вас в сборной?

— Представители федерации разговаривали с Владимиром Анатольевичем Махлаевым (тренер Блашко – прим.) во время соревнований в Шушене. Со мной впервые завели разговор на тему обратного перехода в конце ноября. Спрашивали, смогу ли я появиться в федерации после восьмого декабря, чтобы разъяснить причину перехода. Федерация начала переговоры только сейчас, хотя я четко заявила еще в конце июня, что буду выступать за Украину.

— Допускаете вариант, что еще будете выступать за Беларусь?

— Нет, какие бы условия мне ни предлагали. После двух лет работы с Белорусской федерацией биатлона уже сложно поверить в чудо. В Украине я вижу перспективы. Здесь в меня верят, и я не могу подвести этих людей, – рассказала Блашко.