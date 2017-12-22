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«Лада» – «Динамо» Минск. Хенкель проводит 100-й матч в КХЛ
23.12.2017 15:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны составы на матч регулярного чемпионата КХЛ «Лада» – «Динамо» Минск.
«Лада»: Красоткин (Иванников); Ежов (А) — Геноуэй, Капустин — Новотны (А) — Харпер; Дьяков — Аляев, Белоусов — Зернов — Бочаров; Костромитин — Кириллов, Нестеров — Соин (К) — Мастрюков; Журавлев — В.Стрельцов — А.Стрельцов; Моренец.
«Динамо» Минск: Энрот (Карнаухов), Граньяни – Денисов (К), Скилли – Хауден – Фонтэйн; Коробов (А) – Осипов, Буйницкий – Ковыршин – Степанов; Лисовец — Хенкель, Лингле – Китаров –Амброжейчик; Павлович (А) – Волков – Дрозд; Знахаренко, Когалев.
Отметим, что сегодня сотый матч в КХЛ проведет Кристиан Хенкель.
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Стали известны составы на матч регулярного чемпионата КХЛ «Лада» – «Динамо» Минск.
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