«Лада» – «Динамо» Минск. Хенкель проводит 100-й матч в КХЛ

Стали известны составы на матч регулярного чемпионата КХЛ «Лада» – «Динамо» Минск.

«Лада»: Красоткин (Иванников); Ежов (А) — Геноуэй, Капустин — Новотны (А) — Харпер; Дьяков — Аляев, Белоусов — Зернов — Бочаров; Костромитин — Кириллов, Нестеров — Соин (К) — Мастрюков; Журавлев — В.Стрельцов — А.Стрельцов; Моренец.

«Динамо» Минск: Энрот (Карнаухов), Граньяни – Денисов (К), Скилли – Хауден – Фонтэйн; Коробов (А) – Осипов, Буйницкий – Ковыршин – Степанов; Лисовец — Хенкель, Лингле – Китаров –Амброжейчик; Павлович (А) – Волков – Дрозд; Знахаренко, Когалев.

Отметим, что сегодня сотый матч в КХЛ проведет Кристиан Хенкель.



