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Сергей Опимах: «Что касается будущего Парфеевца в КХЛ, вернемся к этому вопросу по окончании сезона»
23.12.2017 15:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора минского «Динамо» Сергей Опимах прокомментировал окончание пробного контракта нападающего Максима Парфеевца.
– Мы удовлетворены тем, как форвард проявил себя в двух встречах чемпионата КХЛ. Максим уверенно действовал против СКА и «Локомотива», помог нашей команде набрать важные очки в Санкт-Петербурге.
Однако срок его пребывания в «Динамо-Минск» был определен заранее. В ближайшее время «Юности» предстоит выступление в Суперфинале Континентального кубка. Успех в нем белорусского клуба важен для всего отечественного хоккея. И помощь такого квалифицированного исполнителя, как Максим, должна помочь добиться нужного результата.
Что касается будущего игрока в КХЛ, мы вернемся к этому вопросу по окончании сезона, – сказал Опимах.
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Сергей Опимах: «Что касается будущего Парфеевца в КХЛ, вернемся к этому вопросу по окончании сезона»
Исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора минского «Динамо» Сергей Опимах прокомментировал окончание пробного контракта нападающего...
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