Сергей Опимах: «Что касается будущего Парфеевца в КХЛ, вернемся к этому вопросу по окончании сезона»

Исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора минского «Динамо» Сергей Опимах прокомментировал окончание пробного контракта нападающего Максима Парфеевца.

– Мы удовлетворены тем, как форвард проявил себя в двух встречах чемпионата КХЛ. Максим уверенно действовал против СКА и «Локомотива», помог нашей команде набрать важные очки в Санкт-Петербурге.

Однако срок его пребывания в «Динамо-Минск» был определен заранее. В ближайшее время «Юности» предстоит выступление в Суперфинале Континентального кубка. Успех в нем белорусского клуба важен для всего отечественного хоккея. И помощь такого квалифицированного исполнителя, как Максим, должна помочь добиться нужного результата.

Что касается будущего игрока в КХЛ, мы вернемся к этому вопросу по окончании сезона, – сказал Опимах.