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ФОТОРЕПОРТАЖ: Открытый фестиваль закаливания прошел в Витебске

23.12.2017 16:28 — Новости Спорта | БелТА  
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В Витебске 23 декабря прошел открытый областной фестиваль закаливания. Соревнования прошли на реке Витьба в специально оборудованном бассейне с двумя дорожками (25 м на 2 м). В соревнованиях приняли участие около 20 моржей из Витебска, Минска, Гомеля, Полоцка, представители Витебской 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Участники выступали в возрастных категориях до 30 лет, 30-60 лет и старше 60 лет в нескольких номинациях (заплывы, эстафета, окунание в воду и др.).

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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