МИНСК, 23 дек — Sputnik. Минское "Динамо" одержало на выезде победу над клубом "Лада", игра проходила в Тольятти и завершилась со счетом 2:1.

Хоккеисты из тольяттинского клуба активно атаковали в начале встречи. На 12-й минуте нападение оказалось результативным. Шайбу в ворота минчан забросил Денис Зернов.

Однако уже на 19-й минуте первого тайма Дмитрий Буйницкий сравнял счет.

Еще одну шайбу в ворота соперников во втором тайме забросил "динамовец" Джастин Фонтейн.

Все, это ПОБЕДА!!! Поздравляем всех с тремя очками!!! Гонка за плей-офф продолжается!!! — ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) December 23, 2017

​В настоящее время минское "Динамо" с 58-ю очками по-прежнему занимает десятое место в западной конференции КХЛ. Минский клуб всего на три балла отстает от московского "Спартака", который находится на восьмом месте, гарантирующем участие в плей-офф десятого сезона КХЛ.

Очередной матч "Динамо" проведет также на выезде — в Челябинске. В понедельник, 25 декабря, "зубры" встретятся с "Трактором".