ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минское "Динамо" переиграло "Ладу" в матче КХЛ

23.12.2017 19:42 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 дек — Sputnik. Минское "Динамо" одержало на выезде победу над клубом "Лада", игра проходила в Тольятти и завершилась со счетом 2:1.

Хоккеисты из тольяттинского клуба активно атаковали в начале встречи. На 12-й минуте нападение оказалось результативным. Шайбу в ворота минчан забросил Денис Зернов.

Однако уже на 19-й минуте первого тайма Дмитрий Буйницкий сравнял счет.

Еще одну шайбу в ворота соперников во втором тайме забросил "динамовец" Джастин Фонтейн.

​В настоящее время минское "Динамо" с 58-ю очками по-прежнему занимает десятое место в западной конференции КХЛ. Минский клуб всего на три балла отстает от московского "Спартака", который находится на восьмом месте, гарантирующем участие в плей-офф десятого сезона КХЛ.

Очередной матч "Динамо" проведет также на выезде — в Челябинске. В понедельник, 25 декабря, "зубры" встретятся с "Трактором".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 140
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский клуб с 58-ю очками по-прежнему занимает десятое место в западной конференции КХЛ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Горди Дуайер: «Важная победа для «Динамо». Сейчас у нас получается хорошее турне»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика