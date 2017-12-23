|
Минское "Динамо" переиграло "Ладу" в матче КХЛ
23.12.2017 19:42 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек — Sputnik. Минское "Динамо" одержало на выезде победу над клубом "Лада", игра проходила в Тольятти и завершилась со счетом 2:1.
Хоккеисты из тольяттинского клуба активно атаковали в начале встречи. На 12-й минуте нападение оказалось результативным. Шайбу в ворота минчан забросил Денис Зернов.
Однако уже на 19-й минуте первого тайма Дмитрий Буйницкий сравнял счет.
Еще одну шайбу в ворота соперников во втором тайме забросил "динамовец" Джастин Фонтейн.
В настоящее время минское "Динамо" с 58-ю очками по-прежнему занимает десятое место в западной конференции КХЛ. Минский клуб всего на три балла отстает от московского "Спартака", который находится на восьмом месте, гарантирующем участие в плей-офф десятого сезона КХЛ.
Очередной матч "Динамо" проведет также на выезде — в Челябинске. В понедельник, 25 декабря, "зубры" встретятся с "Трактором".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский клуб с 58-ю очками по-прежнему занимает десятое место в западной конференции КХЛ.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии