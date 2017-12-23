Горди Дуайер: «Важная победа для «Динамо». Сейчас у нас получается хорошее турне»

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал победу над «Ладой» (2:1).

«Важная победа для команды. Главное мое послание ребятам перед матчем звучало так: мы должны продолжать искать успех в гостях. Потому то прежде это было проблемой для «Динамо».

Сейчас у нас получается хорошее турне. Смогли показать прекрасную игру и одолеть СКА, затем провели неплохой матч в Ярославле, где были близки к набору очков… Хотелось продолжить действовать в том же духе. Да, возможно, сегодня мы не показали лучшей игры, но, тем не менее, усердно потрудились, и этого хватило, чтобы взять три балла», – сказал Дуайер.

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