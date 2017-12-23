Александр Глеб: «Чемпионат Беларуси растет и развивается. Тот же Брест, если бы хорошо начал сезон, мог бороться за чемпионство»

Белорусский полузащитник Александр Глеб поделился мнением о прошедшем сезоне чемпионата Беларуси.

«Прошедший чемпионат был очень интересным. Отмечу, что он растет и развивается. И тренерский штаб в клубах набирается опыта. Тот же Брест, если бы хорошо начал сезон, то он тоже мог бы бороться за чемпионство. По классу эта команда мне очень понравилась. Те же «Торпедо-БелАЗ», «Неман». Очень много плюсов. Конечно, можно отметить только судейские нюансы. Много каких-то нелепых ошибок в решающих играх», – сказал Глеб в эфире программы «Большой спорт» на «Беларусь 5».