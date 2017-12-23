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Петр Качуро: «Поздравляю БАТЭ с чемпионством. Футбольный бог принес им эту победу»

23.12.2017 21:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский специалист Петр Качуро поделился мнением о завершении сезона чемпионата Беларуси.

«Чемпионат был интересный. Честно, хочу поздравить БАТЭ. Им где-то футбольный бог принес это. У них организация внутри клуба, исполнение, эмоциональный фон – самый высокий среди команд. Им в течение этого чемпионата повезло: у «Шахтера» были перестановки, у «Динамо» – перестановки. Мы видим, как футбольный бог принес им эту победу», – сказал Качуро в эфире программы «Большой спорт» на «Беларусь 5».

 
 
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Белорусский специалист Петр Качуро поделился мнением о завершении сезона чемпионата Беларуси.

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