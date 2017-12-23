ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Милан» может уволить Гаттузо и вернуть Монтеллу

24.12.2017 15:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Бывший главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла может вернуться на свой пост.

Руководители миланского клуба могут уволить нынешнего тренера Джннаро Гаттузо в случае поражения от «Интера» в 1/4 финала Кубка Италии.

Если отставка Гаттузо состоится, то, вероятно, Монтелла вернется в «Милан», так как все еще на контракте в клубе, утверждает Football Italia со ссылкой на La Stampa.

Практика возвращения уволенных по ходу сезона тренеров распространена в Италии. Порой один тренер работает с командой несколько раз за сезон.

Монтелла был уволен 27 ноября. При нем «Милан» в 14 турах набрал 20 очков и находился на 7-м месте, проиграв в очных матчах всем соперникам из топ-6 с разницей голов 4:15.

С Гаттузо миланцы провели 6 матчей во всех турнирах, одержав лишь одну победу в серии А. Команда опустилась на 11-е место.

Неправда, что в «Милане» катастрофа. Все еще хуже

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла может вернуться на свой пост.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Защитник «Цмокаў» Черапович: «Я так понял, многие белорусы в Рождество и Новый год отправляются в путешествия»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика