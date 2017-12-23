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«Милан» может уволить Гаттузо и вернуть Монтеллу
24.12.2017 15:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший главный тренер
Руководители миланского клуба могут уволить нынешнего тренера Джннаро Гаттузо в случае поражения от «Интера» в 1/4 финала Кубка Италии.
Если отставка Гаттузо состоится, то, вероятно, Монтелла вернется в «Милан», так как все еще на контракте в клубе, утверждает Football Italia со ссылкой на La Stampa.
Практика возвращения уволенных по ходу сезона тренеров распространена в Италии. Порой один тренер работает с командой несколько раз за сезон.
Монтелла был уволен 27 ноября. При нем «Милан» в 14 турах набрал 20 очков и находился на 7-м месте, проиграв в очных матчах всем соперникам из топ-6 с разницей голов 4:15.
С Гаттузо миланцы провели 6 матчей во всех турнирах, одержав лишь одну победу в серии А. Команда опустилась на 11-е место.
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Бывший главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла может вернуться на свой пост.
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