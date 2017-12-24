Исполком РФС в понедельник рассмотрит предложение о переходе на схему лимита на легионеров «10+15»

Исполком РФС в понедельник рассмотрит предложение комитета профессионального футбола на изменение схемы лимита на легионеров в .

Речь идет о переходе на схему «10+15» в заявке с тремя дополнительными качественными критериями для четырех иностранных футболистов.

Согласно действующему лимиту в РФПЛ на поле составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков.

Комитет профессионального футбола предлагает считать оптимальной конфигурацию лимита на легионеров «10+15», из которых шесть иностранцев допускаются для внесения в заявку без ограничений, а еще четверо могут быть заявлены дополнительно только в случае соответствия трем качественным критериям.

Согласно отчету, четыре иностранных футболиста могут быть заявлены за команду РФПЛ в случае, если они участвовали не менее чем в трех играх за основную или молодежную сборные своей страны за последние три года.

Также легионеры должны были сыграть не менее 50% матчей за свой клуб в предыдущем сезоне в чемпионате, входящем в топ-10 рейтинга Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на момент перехода. Последним критерием является участие иностранцев не менее чем в трех играх Лиги чемпионов или , начиная с групповой стадии, за последние три года.

Легионеры, играющие в России на момент принятия новой конфигурации лимита, не попадают под ограничение качественных критериев, сообщается в документе. При этом к футболистам, имеющим гражданство какой-либо из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), не должны применяться дополнительные ограничения, то есть они не должны попадать под понятие легионер.

Комитет профессионального футбола предлагает перейти на новую конфигурацию лимита в течение трех трансферных окон.