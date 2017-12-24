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Алексей Крутиков: «Керамин» – это была народная команда, ее все любили, на ее не надо было приводить людей из-под палки»
25.12.2017 02:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-нападающий «Юности» и минского «Динамо» Алексей Крутиков вспомнил о том, как узнал о расформировании столичного «Керамина».
– В 2010 году перед началом нового хоккейного сезона было объявлено о ликвидации клуба «Керамин» (Минск), в котором ты становился чемпионом Беларуси, чемпионом ВЕХЛ, как ты воспринял эту новость?
– Во-первых, я тогда накануне подписал контракт с «Керамином», причем трехлетний. На тот момент планировал провести ближайшие три года в Минске, дома. Буквально на предсезонке, в начале августа нам сообщили, что команда расформировывается, конечно, обидно было. «Керамин» – это была народная команда, ее все любили, на ее не надо было приводить людей из-под палки, туда люди всегда сами приходили, болели за команду, – сказал Крутиков.
Одной из причин расформирования ХК «Керамин» стало создание в Минске двух молодежных команд клубов «Динамо» и «Юность».
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Алексей Крутиков: «Керамин» – это была народная команда, ее все любили, на ее не надо было приводить людей из-под палки»
Экс-нападающий «Юности» и минского «Динамо» Алексей Крутиков вспомнил о том, как узнал о расформировании столичного «Керамина».
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