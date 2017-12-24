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«Трактор» – «Динамо» Минск. Энрот сыграет в воротах минчан, Скилли, Хауден и Фонтэйн – в первом звене

25.12.2017 16:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Наставники «Трактора» и минского «Динамо» объявили составы на матч регулярного чемпионата КХЛ.

Трактор: Францоуз (Демченко); Никитин — Вишневский, Виделль — Полыгалов — Якуценя (А); Шинин (К) — Бэйлен, Кручинин — Щехура (А) — Гюнге; Рясенский — Мамаев, Губарев — Рыбаков — Кокуев; Петров — Исаев, Черников — Петров — Шаров.

Динамо Мн: Энрот (Карнаухов), Граньяни — Денисов (К), Скилли — Хауден — Фонтэйн; Коробов (А) — Осипов, Буйницкий — Ковыршин — Степанов; Лисовец — Хенкель, Лингле — Китаров — Амброжейчик; Павлович (А) — Волков — Дрозд; Знахаренко, Когалев.

 
 
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Наставники «Трактора» и минского «Динамо» объявили составы на матч регулярного чемпионата КХЛ.

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