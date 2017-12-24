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МЧМ-2018. «Беларусь 5» в прямой трансляции покажет матч Беларусь – Швеция

25.12.2017 17:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В американском Баффало 26 декабря стартует молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная Беларуси начинает турнир матчем против сборной Швеции. Телеканал «Беларусь 5» покажет поединок в прямой трансляции. Начало – в 22.00.

Помимо шведов, нашими соперниками по групповому этапу являются команды России, Чехии и Швейцарии. В четвертьфинальную стадию соревнований выходят по четыре лучшие команды из каждой группы.

Вслед за матчем Беларусь — Швеция «Беларусь 5» покажет игру Канада – Финляндия.

 
 
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В американском Баффало 26 декабря стартует молодежный чемпионат мира по хоккею.

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