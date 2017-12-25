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Мутко продолжит работу в РФС
25.12.2017 17:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент РФС Виталий Мутко сегодня не будет отправлен в отставку.
В настоящее время проходит заседание исполкома РФС, на котором могло приняться такое решение.
Ранее сообщалось, что на посту президента организации Мутко сменит Алексей Сорокин.
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Президент РФС Виталий Мутко сегодня не будет отправлен в отставку.
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