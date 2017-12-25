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Владимир Денисов: «Имели отличные моменты, но, увы, не смогли найти ключи к воротам «Трактора»

25.12.2017 20:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Капитан минского «Динамо» Владимир Денисов поделился мнением об игре против «Трактора» (0:2).

– Старались следовать установке тренерского штаба. Возможно, не слишком хорошо начали — не хватало движения. Потом вроде бы перестроились, добавили. Имели отличные моменты, но, увы, не смогли найти ключи к воротам «Трактора».

- Гол Бэйлена — это несчастный случай или все-таки какая-то ошибка?

– Я еще толком не видел эпизода. На кубе показали — но там не разберешь. Надо пересмотреть, детально разобрать. Тем не менее, он забросил в первом периоде — впереди хватало времени. Можно было играть и забивать. Повторюсь: имели моменты. Но без голов нет побед.

- Был и у тебя отличный шанс…

– Игровая ситуация. Хорошо подключился, только завершение не удалось. Если бы забил — конечно, было бы здорово. Да много кто мог забить. Но у нас с реализацией проблемы не только в этом матче. На протяжении сезона трудновато даются шайбы.

- Впереди поединок против СКА. Чего ждать от домашней встречи после того, как мы одолели питерцев в гостях?

– Это уже история. Сейчас армейцы приедут совсем другой командой. Нужно очень серьезно готовиться, – сказал Денисов.

 
 
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Капитан минского «Динамо» Владимир Денисов поделился мнением об игре против «Трактора» (0:2).

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