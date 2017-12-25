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Горди Дуайер: «Горжусь тем, как парни провели это выездное турне»

25.12.2017 20:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал результат матча против «Трактора» (0:2).

– Поздравляю «Трактор» с победой. Это был отличный матч. Равный, очень напряженный. Мне действительно понравилось, как мы играли. Для четвертого поединка на выезде показали добротный хоккей, оказались готовы к борьбе, исполнили около 45 бросков и создали несколько классных голевых моментов.

Конечно, ключевую роль сегодня сыграли вратари — действовали просто здорово. В общем, мы оставили на площадке все силы, и вообще я горжусь тем, как парни провели это выездное турне, – сказал Дуайер.

Напомним, в 4 матчах выездной серии «Динамо» обыграло СКА (3:2 Б) и «Ладу» (2:1), а также проиграло «Локомотиву» (2:3) и «Трактору» (0:2).

Следующий матч «зубры» проведут на «Минск-Арене» против СКА 29 декабря.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал результат матча против «Трактора» (0:2).

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