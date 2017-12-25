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Мутко временно приостановил выполнение обязанностей в РФС
25.12.2017 19:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент РФС Виталий Мутко приостановил выполнение своих обязанностей.
Об этом объявил сам функционер на заседании исполкома РФС. В ходе встречи руководителей
Исполняющим обязанности президента назначен Александр Алаев.
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Президент РФС Виталий Мутко приостановил выполнение своих обязанностей.
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