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Мутко временно приостановил выполнение обязанностей в РФС

25.12.2017 19:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент РФС Виталий Мутко приостановил выполнение своих обязанностей.

Об этом объявил сам функционер на заседании исполкома РФС. В ходе встречи руководителей сообщалось, что Мутко сохранит свой пост.

Исполняющим обязанности президента назначен Александр Алаев.

 
 
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Президент РФС Виталий Мутко приостановил выполнение своих обязанностей.

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