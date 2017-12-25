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Виталий Мутко: «На наш взгляд, ни одного факта нарушений антидопинговых правил в Сочи-2014 не было»

25.12.2017 21:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вице-премьер Виталий Мутко поделился мнением насчет решений Международного олимпийского комитета (МОК), который признал наличие многочисленных допинговых нарушений с российской стороны во время Сочи-2014.

«В последнее время очень большие нападки на российский спорт. Очень много чего политизировано. Престиж наших побед дискредитируется. Наша антидопинговая система работала, и этому есть доказательства. Очень важно создать имидж нашему спорту.

Никакой государственной программы поддержки допинга не было. Но мы на добросовестной основе поддержали инициативу WADA и выполнили все их требования. Прошли комиссию Освальда и Шмидта. Сам информатор говорил, что на определенной основе поддерживал допинг, а теперь решил всех-всех сдать.

На наш взгляд, ни одного факта нарушений антидопингового регламента в Сочи не было. Но есть решение МОК. Еще раз хочу сказать: по отношению ко мне нет никаких вопросов касательно употребления допинга. Готов и по сей день нести ответственность.

Для меня Игры в Сочи – лучшие в истории. Теперь будем поддерживать наших спортсменов под нейтральным флагом», – сказал Мутко.

 
 
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Вице-премьер Виталий Мутко поделился мнением насчет решений Международного олимпийского комитета (МОК), который признал наличие многочисленных допинговых...

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