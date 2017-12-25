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«Беларусь 5» занял десятое место по популярности в стране за 2016 год. Выше оказались «Мир», «СТВ» и «Беларусь 3»

26.12.2017 17:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Информационно-аналитический центр при администрации президента Беларуси произвел расчет уровня охвата зрительской аудитории основными телеканалами страны.

Согласно результатам исследования, наиболее высокие рейтинги телесмотрения имеют республиканские национальные телеканалы. Так, в течение месяца перед опросом чаще всего респонденты смотрели телепрограммы «ОНТ» (67,7%) и «НТВ-Беларусь» (64,6%). На 3-м месте находится канал «Беларусь 1» (59,7%). Более половины населения охватывает телеканал «РТР-Беларусь» (54,8%), несколько меньше – «Беларусь 2» (44,2%).

Канал «СТВ» за анализируемый период просматривали более трети опрошенных (35,6%), «Мир» – 29,7%. Четверть граждан (24,9%) обращалась к развлекательному телеканалу «ТНТ». Тематические медиа «Беларусь 3» и «Беларусь 5» просматривали 22,2% и 17% опрошенных соответственно.

Отметим, что показатель зрительского охвата представляет собой числовое выражение зрительской аудитории, контактировавшей с конкретными медиа один раз и более за определенный промежуток времени (чаще всего за день, неделю, месяц). Расчет и интерпретация абсолютного охвата позволяют ранжировать телеканалы по уровню популярности, а также оценивать положение и динамику сегмента телевизионного вещания в структуре зрительских предпочтений.

«Беларусь 5» занял десятое место по популярности в стране за 2016 год. Выше оказались «Мир», «СТВ» и «Беларусь 3»

 
 
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Информационно-аналитический центр при администрации президента Беларуси произвел расчет уровня охвата зрительской аудитории основными телеканалами страны.

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