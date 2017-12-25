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Кондратьев близок к заключению контракта с «Белшиной»

26.12.2017 17:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как стало известно Tribuna.com, белорусский специалист Георгий Кондратьев близок к заключению контракта с «Белшиной».

Также одним из кандидатов на должность был экс-главный тренер «Смолевичи СТИ» Дмитрий Молош, однако руководство бобруйчан сделало выбор Кондратьева.

Напомним, в минувшем сезоне «Минск» под руководством Кондратьева занял 14-е место, набрав 23 очка после 30 игр.

 
Теги: Минск
 
 
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Как стало известно Tribuna.com, белорусский специалист Георгий Кондратьев близок к заключению контракта с «Белшиной».

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