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Кондратьев близок к заключению контракта с «Белшиной»
26.12.2017 17:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, белорусский специалист
Также одним из кандидатов на должность был экс-главный тренер «Смолевичи СТИ» Дмитрий Молош, однако руководство бобруйчан сделало выбор Кондратьева.
Напомним, в минувшем сезоне
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Как стало известно Tribuna.com, белорусский специалист Георгий Кондратьев близок к заключению контракта с «Белшиной».
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