Кондратьев близок к заключению контракта с «Белшиной»

Как стало известно Tribuna.com, белорусский специалист близок к заключению контракта с «Белшиной».

Также одним из кандидатов на должность был экс-главный тренер «Смолевичи СТИ» Дмитрий Молош, однако руководство бобруйчан сделало выбор Кондратьева.

Напомним, в минувшем сезоне под руководством Кондратьева занял 14-е место, набрав 23 очка после 30 игр.