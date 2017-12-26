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Торрес признан лучшим игроком брестского «Динамо» в сезоне-2017, Милевский – второй, Седько – третий
26.12.2017 21:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Аргентинский полузащитник
Второе место занял украинский нападающий
В процентном соотношении голоса разделились следующим образом: Торрес – 36,6%, Милевский – 32%, Седько – 7,4%.
В прошедшем сезоне на счету Торреса 33 матча, 11 голов и 7 передач.
Милевский переехал в
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Торрес признан лучшим игроком брестского «Динамо» в сезоне-2017, Милевский – второй, Седько – третий
Аргентинский полузащитник Леандро Торрес признан лучшим игроком брестского «Динамо» в сезоне-2017 по версии болельщиков.
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