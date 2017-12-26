Торрес признан лучшим игроком брестского «Динамо» в сезоне-2017, Милевский – второй, Седько – третий

Аргентинский полузащитник признан лучшим игроком брестского «Динамо» в сезоне-2017 по версии болельщиков.

Второе место занял украинский нападающий , третье у брестского воспитанника Павла Седько.

В процентном соотношении голоса разделились следующим образом: Торрес – 36,6%, Милевский – 32%, Седько – 7,4%.

В прошедшем сезоне на счету Торреса 33 матча, 11 голов и 7 передач.

Милевский переехал в летом и с тех пор провел 18 игр, в которых забил 5 голов и 6 раз помог забить партнерам.