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Разработан комплексный план транспортного обеспечения II Евроигр в Минске

26.12.2017 21:27 — Новости Спорта | БелТА  
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26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработан комплексный план транспортного обеспечения II Европейских игр в Минске. Об этом в пресс-службе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" рассказал председатель правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте Юрий Важник, сообщает БЕЛТА.

По словам Юрия Важника, в организации транспортного обеспечения Евроигр Минску необходимо использовать опыт столиц предыдущих Олимпиад и I Евроигр: Пекина, Лондона, Баку.

"Разработан комплексный план транспортного обеспечения, который уже одобрен республиканским организационным комитетом Европейских игр. В настоящий момент необходимо определиться, какие транспортные ресурсы будут задействованы в ходе Евроигр в Минске. Параллельно также ведется работа над обеспечением транспортной инфраструктуры, что является еще более глубокой частью подготовки. Наша задача - оптимизировать транспортную инфраструктуру Минска так, чтобы гости и участники смогли добираться на любой объект не более чем за 30 минут", - рассказал Юрий Важник.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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