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Лукашенко об Пхенчхане-2018: «Категорически не приемлем подобное отношение к российским спортсменам, к РФ»

26.12.2017 21:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что главы стран СНГ считают неприемлемым отношение к российским спортсменам в свете решения об участии на Олимпиаде в Южной Корее, применять санкции нужно к тем, кто виноват в допинге.

«Мы, Владимир Владимирович, переживаем многие проблемы, которые переживаете вы. Допустим, проблема, на которую очень болезненно и остро отреагировало общество РФ – вопрос Олимпиады, которая пройдет в Южной Корее. Вы знаете нашу позицию, с нами солидарны главы государств, присутствующие здесь. Мы категорически не приемлем подобное отношение к российским спортсменам, к РФ.

Мы абсолютно вас поддерживаем в том, что подобные вещи недопустимы в плане допинга, но применять меры нужно к тем, кто этим занимается. А если за руку не поймали, не пойман – не вор, то нечего трубить на весь мир и применять подобные санкции.

Белорусы также к Рио готовились, особенно гребцы – самая сильная сторона белорусского спорта. Нас дисквалифицировали и применены были санкции. Через два-три месяца мы добились в суде правды, но время ушло.

Мы это все проходили, уверен, что также будет с РФ. Вы должны знать, что мы в этой борьбе вас поддерживаем, занимаем ту же позицию по борьбе с допингом, но наказывать надо тех, кто виноват. Не знаете, кто виноват, не надо политизировать этот процесс. Это иначе не воспринимается как политические санкции против страны», – заявил Лукашенко.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что главы стран СНГ считают неприемлемым отношение к российским спортсменам в свете решения об участии на...

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