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Игорь Шлойдо: «Тренерский штаб «Минска» совершил определенные просчеты»

26.12.2017 21:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный директор «Минска» Игорь Шлойдо объяснил, почему клуб занял 14-е место по итогам сезона.

«Есть несколько факторов, почему у ребят не получилось выстрелить. Увы, тренерский штаб, на мой взгляд, совершил определенные просчеты. Возможно, ему не удалось найти к ребятам необходимый индивидуальный подход. Наверное, нужно было больше внимания уделить психологической подготовке молодых игроков. Кроме того были допущены ошибки в селекционной работе.

В команде было шесть ставок для опытных футболистов, которые должны были составить костяк коллектива. Чтобы глядя на них, молодые парни могли расти во всех смыслах. Возрастные игроки должны были стать лидерами не только на поле, но и за его переделами. К сожалению, они ими так и не стали, не превратились в этаких дядек-наставников», – сказал Шлойдо.

«Многим надо задуматься о будущем. Они уже не юноши, а мужчины». Почему не раскрылась молодежь «Минска» в этом сезоне

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральный директор «Минска» Игорь Шлойдо объяснил, почему клуб занял 14-е место по итогам сезона.

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