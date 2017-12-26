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НБА. «Милуоки» – «Чикаго», «Денвер» примет «Юту» и другие матчи
26.12.2017 22:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. «Милуоки» Янниса Адетокумбо примет набравший ход «Чикаго».
В борьбе претендентов на попадание в Топ-8 Запада «Денвер» примет «Юту».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
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