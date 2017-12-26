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НБА. «Милуоки» – «Чикаго», «Денвер» примет «Юту» и другие матчи

26.12.2017 22:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей. «Милуоки» Янниса Адетокумбо примет набравший ход «Чикаго».

В борьбе претендентов на попадание в Топ-8 Запада «Денвер» примет «Юту».

НБА

Регулярный чемпионат

Даллас – Торонто
Дата проведения
27 декабря, 03.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча Превью

Детройт – Индиана
Дата проведения
27 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Превью

Майами – Орландо
Дата проведения
27 декабря, 03.30, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Превью

Милуоки – Чикаго
Дата проведения
27 декабря, 04.00, «Bradley Center»
Онлайн матча Превью

Сан-Антонио – Бруклин
Дата проведения
27 декабря, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Превью

Финикс – Мемфис
Дата проведения
27 декабря, 05.00, «US Airways Center»
Онлайн матча Превью

Денвер – Юта
Дата проведения
27 декабря, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Превью

Клипперс – Сакраменто
Дата проведения
27 декабря, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика НБА

Таблица НБА

 
 
Ссылка на источник 128
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

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