Сергей Гуренко: «Могу сказать, что остаюсь в «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал, что продлит контракт с клубом.

— Со стороны кажется, что «Динамо» сохраняет интригу насчет того, в каком качестве вы начнете следующий сезон в клубе. Беседовали ли на эту тему с боссом Юрием Чижом?

— Встречались, все обсудили. Да, контракт я не подписал, но это не так важно. У нас с Юрием Александровичем совсем другие отношения — дружеские. Он спросил, готов ли продолжить тренировать главную команду и как я дальше вижу развитие «Динамо». То есть ключевые моменты проговорили, а поставить подпись под соглашением — дело времени.

— К Новому году успеете уладить вопрос?

— Какая разница? Мы мужчины, которые держат слово. Честно говоря, не знал, когда заканчивался предыдущий контракт. Вскоре после начала минувшего чемпионата мне сообщили: «Так и так, Сергей, срок действия истекает к концу 2017-го, но надо помочь первой команде обрести стабильность, по максимуму сработать». Такие цели были поставлены до конца года, — сказал Гуренко.