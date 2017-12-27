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«Ливерпуль» договорился о трансфере ван Дейка за 75 млн фунтов

27.12.2017 20:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник «Саутгемптона» Виргил ван Дейк близок к переходу в «Ливерпуль».

Мерсисайдский клуб согласовал сумму отступных за игрока сборной Голландии в размере 75 миллионов фунтов. Таким образом, ван Дейк станет самым дорогим защитником в мире.

Футболист подпишет контракт с зарплатой 180 тысяч фунтов в неделю. Официально сделка может быть оформлена до 1 января.

Ранее ван Дейком также интересовались «Манчестер Сити» и «Челси».

Подробную статистику выступлений ван Дейка вы можете посмотреть здесь.

 
 
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Защитник «Саутгемптона» Виргил ван Дейк близок к переходу в «Ливерпуль».

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