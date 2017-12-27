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Ван Дейк прошел медосмотр в «Ливерпуле», о трансфере может быть объявлено сегодня
27.12.2017 20:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Саутгемптона» Виргил ван Дейк прошел медицинский осмотр в
Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер игрока сборной Голландии за 75 миллионов фунтов. В случае осуществления сделки он станет самым дорогим защитником в истории футбола.
Клубы могут объявить о трансфере ван Дейка уже сегодня.
Подробную статистику выступлений игрока вы можете посмотреть
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Защитник «Саутгемптона» Виргил ван Дейк прошел медицинский осмотр в «Ливерпуле».
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