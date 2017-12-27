Ван Дейк прошел медосмотр в «Ливерпуле», о трансфере может быть объявлено сегодня

Защитник «Саутгемптона» Виргил ван Дейк прошел медицинский осмотр в .

Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер игрока сборной Голландии за 75 миллионов фунтов. В случае осуществления сделки он станет самым дорогим защитником в истории футбола.

Клубы могут объявить о трансфере ван Дейка уже сегодня.

Подробную статистику выступлений игрока вы можете посмотреть здесь .